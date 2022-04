Benoit ROSSIGNOL

Depuis 1962,Entreprise présente dans le neuf et la rénovation en électricité générale courants forts et faibles:



-Electricité générale.

-Contrôle d'accès et interphonie.

-Alarme et vidéo surveillance.

-Chauffage électrique et pompe à chaleur.

-Photovoltaique et chauffage solaire.

-Mise en conformité.

-Domotique et gestion de l'habitation.

-Automatisme de portails.

-Réseaux informatique et télégestion.

-Eclairage extérieur décoratif architectural,parcs et jardins,circulations.

-Eclairage intérieur (habitations,magasins,tertiaire).

-Arrosage automatique,pompes,fontaines,bassins.

-Récupération et gestion de l'eau.

-Brumisation haute pression décorative et industrielle.



Mes compétences :

Alarmes

Domotique

Electricité

Pompe à chaleur

Pompes

Rénovation

Video

vidéo surveillance