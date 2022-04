Benoit ROUGER

Négocier des accords commerciaux, participer activement à l'élaboration de la politique commerciale ont été mes principales fonctions dans le domaine de la vente.



Ma connaissance de la distribution et du monde industriel m'incite à croire que je dois mettre à profit cet acquis professionnel et me diriger vers d'autres produits et créneaux en participant à la croissance de l'entreprise.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client