Benoit ROULY

01/02/2016, nous recherchons des collaborateurs commerciaux pour développer nos activités sur Paris et en région, contactez nous...



Gérant / Fondateur de la société familiale CLEANEOL depuis 2006.

Dirigeant dynamique, autodidacte, proche du terrain et des hommes, j’aime cultiver les contacts et les expériences professionnelles.

Réceptif aux opportunités d'entreprendre et d'embaucher, je cultive les rencontres et les échanges générés par les réseaux de tous types.



Mes compétences :

TECHNICO COMMERCIAL

MAINTENANCE

AIR

SERVICE

NETTOYAGE

COMMERCIAL