Benoit ROUSSEAU

- Bonne capacité d'analyse des processus et des dysfonctionnements en logistique, transport et qualité



- Capacité de réflexion et mise en place de solutions adéquates



- Esprit d'initiative et écoute des autres collaborateurs



- Rigueur dans le travail et aime apprendre de nouvelles méthodes de travail



- Suivi des performances et mise en place de plans d'amélioration



Mes compétences :

SAP

SAP SD

SAP MM

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel