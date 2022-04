Benoît RUIZ

Passionné par l'informatique et le graphisme, j'essaie toujours d'allier ces 2 éléments dans mes projets scolaires et personnels. Parmi toutes les technologies qui entourent mon quotidien, je suis par dessus tout intéressé par les technologies du Web.



Tout au long de mon cursus scolaire, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre quoi que ce soit en rapport avec le Web à l'école, j'ai donc dû apprendre par moi-même sur mon temps-libre. Durant les 7 dernières années, je me suis renseigné sur des outils, frameworks et libraries en rapport avec le Web. J'espère vraiment pouvoir appliquer ces connaissances sur des projets concrets et partager tout cela avec les personnes intéressées !



Je suis très curieux : j'ai toujours voulu savoir comment les choses fonctionnent, en particulier les logiciels et jeux-vidéos. Tous les jours j'apprends de nouvelles choses (surtout en rapport avec le web design et le développement web), j'ai toujours soif de connaissance et les technologies du Web évoluent si vite que je n'ai jamais le temps de m'ennuyer !



Je suis patient et sérieux dans mon travail. Capable de travailler en équipe, je suis en mesure de prendre des responsabilités si besoin est. Si, lors du développement d'un projet, j'ai besoin d'informations concernant l'une des technologies utilisées, j'irais en premier lieu consulter la documentation en ligne avant de me référer à mes collaborateurs. D'ailleurs, si je venais à rejoindre un projet en cours de conception, je consulterais en priorité le cahier des charges avant d'aller déranger mes collaborateurs.



Je cherche une entreprise qui utilise les nouvelles/récentes technologies du Web dans ses projets. Parce que j'aime le côté "visuel" d'un projet, je suis intéressé par le poste de Développeur Web Frontend.



Pour davantage d'informations me concernant, je vous recommande d'aller sur mon site web personnel à l'adresse suivante : http://ruizb.fr/ (en cours de reconstruction).



Mes compétences :

Web development

Software engineering

NoSQL

Information system design

User interface design

Business Intelligence

Web design