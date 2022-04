Benoît SAGET

FORMATION



2006 MASTER2 Ingénierie Informatique spécialité génie logiciel

à l’IUP MIS (Mathématiques Informatique et Statistique) à Vannes

2004 LICENCE Système d’Information et Réseau (AB) à l’IUP MIS à Vannes

2002 DEUG1 Mathématiques Informatiques et Applications aux Sciences (B)

à l’Université de Bretagne Sud à Vannes





COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES



Langages : C, C++, Java, VB, HTML, XML, SQL

Outils : Oracle, Access, Excel, Eclipse, UML, Merise, CVS, Patterns de conception



Langues : Anglais technique (TOEIC : 865 - niveau opérationnel supérieur), allemand général



Mes compétences :

Breton

Chiffrage

Créatif

Fiable

Organisation

Planning

Test