Benoît SAMSON

J'ai intégré ENACO, une école de commerce à distance, pour préparer un BTS Assistant de Gestion PME-PMI. Je serai ainsi diplômé en 2017.

Je me prépare également à quitter mon poste d'employé commercial chez Monsieur Meuble le 4 décembre prochain.

Je souhaite alors trouver un poste de support administratif dans une entreprise (secrétariat, accueil, assistanat...). La formation que je suis en parallèle me permettra d'acquérir des connaissances et de développer des outils qui me permettront d'aborder ce nouveau poste dans une posture dynamique.



Mes compétences :

Informatique bureautique

Orthographe et capacités rédactionnelles