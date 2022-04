Benoit SANSON

Concepteur multimédia en auto-entreprise depuis 2 ans, je réalise des documents graphiques web ou print, vidéos événementielles | institutionnelles, reportages photo, animations vidéos, applications flash...



Je projette dans un futur proche (horizon été 2014) de m'expatrier à Londres pour y parfaire mon niveau d'anglais (actuellement B2) et pour y expérimenter un nouvel environnement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Flash

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

Graphisme

Audiovisuel

Web design

HTML

PHP