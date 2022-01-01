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Benoît SAUVAGE

LILLE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lille dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

2014-DIRECTEUR ARTISTIQUE PUBLICIS ETO (59)

2013-DIRECTEUR ARTISTIQUE PUBLICIS ACTIV (59)

2012-DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINT & WEBDESIGNER PÉOLÉO (59)

2012-FREELANCE (TO CONNECT PEOPLE, PEOLEO,…)

2011-DIRECTEUR ARTISTIQUE SCORE DDB (59)

2006-DIRECTEUR ARTISTIQUE DDB LILLE (59)

2005-MAQUETTISTE CRÉATION DDB LILLE (59)

2004-MAQUETTISTE CRÉATION ALTAVIA PENEZ COMMUNICATION LILLE (59)

2004-OBTENTION DU DIPLÔME DE GRAPHISTE INFOGRAPHISTE

2000-BAC SCIENTIFIQUE SPÉCIALITÉ BIOLOGIE AU LYCÉE SAINT PIERRE LILLE (59)

Entreprises

  • Publicis ETO - Directeur Artistique

    2014 - maintenant

  • Publicis Activ - Directeur Artistique

    Nantes 2013 - 2014

  • Péoléo - Directeur Artistique Print & Webdesigner

    Paris 2012 - 2012 Freelance

  • Péoléo - Directeur Artistique Print & Webdesigner

    Paris 2012 - 2012

  • Freelance - Directeur Artistique Print & Webdesigner

    2012 - 2012 Clients : To Connect People, péoléo,…

  • SCORE DDB - Directeur Artistique

    2011 - 2011

  • NM DDB - Directeur Artistique

    2005 - 2011

  • Altavia Penez Communication - Graphiste / Assistant DA

    2004 - 2004

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau