Benoît SAUVAGE

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lille dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
2014-DIRECTEUR ARTISTIQUE PUBLICIS ETO (59)
2013-DIRECTEUR ARTISTIQUE PUBLICIS ACTIV (59)
2012-DIRECTEUR ARTISTIQUE PRINT & WEBDESIGNER PÉOLÉO (59)
2012-FREELANCE (TO CONNECT PEOPLE, PEOLEO,…)
2011-DIRECTEUR ARTISTIQUE SCORE DDB (59)
2006-DIRECTEUR ARTISTIQUE DDB LILLE (59)
2005-MAQUETTISTE CRÉATION DDB LILLE (59)
2004-MAQUETTISTE CRÉATION ALTAVIA PENEZ COMMUNICATION LILLE (59)
2004-OBTENTION DU DIPLÔME DE GRAPHISTE INFOGRAPHISTE
2000-BAC SCIENTIFIQUE SPÉCIALITÉ BIOLOGIE AU LYCÉE SAINT PIERRE LILLE (59)
Pas de formation renseignée