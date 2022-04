Benoit SCHAMPION

Bonjour

Dessinateur en génie civil, bâtiment, traceur en charpente métallique, conducteur des travaux en bâtiment.

Compétence en superviseur et chef des travaux en ascenseurs kone et otis .

Langues lu et écrit : Français , allemand et anglais lu

Luxembourgeois : lu

Peux résider au Luxembourg et expérience de 7 années

Expérience de 18 années en RFA comme conducteur des travaux.

Loisirs: Guitare

Permis A et B



Remerciements et salutations distinguées



Mes compétences :

Relations humaines