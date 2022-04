Bonjour, Benoît Schoch, 33ans, célibataire et sans enfant; je suis en résidence à Mulhouse d'ou je suis originaire. Artisan en électricité industrielle depuis 6ans et de formation electrotechnique du CAP au DUT en alternance, je suis un homme de terrain et de pratique. L'installation, le suivi et l'évolution des équipements nécessitent de plus en plus de pluridisciplinarité, de pragmatisme, d'esprit critque et de rigueur. Fort d'un grand sens des responsabilités, il me semble que les mutations que nous vivons et auxquelles nous devrons faire face placent l'Homme au premier plan, avant les machines. Il m'est agréable de prendre la mesure du chemin parcouru et d'observer l'évolution des métiers. Ce qui me donne satisfaction, c'est la fidelité d'un client, le merci à la réception d'un chantier, l'impression d'etre utile, voir agréable.