Benoît SCREVE

La sécurité et l’environnement sont maintenant des valeurs incontournables des entreprises. Face à une inflation règlementaire dans ces domaines, les entreprises ont besoin d’y voir clair et de maîtriser tous les aspects de ces textes. C’est là principalement ma mission.

Ingénieur généraliste de formation (Mines de Douai), j’ai commencé mon parcours avec des postes terrain en industrie, ce qui me permet de connaître les problèmes auxquels tout responsable Sécurité Environnement est confronté. Cela fait maintenant 10 ans que j’aide et j’accompagne tout type d’entreprise à mettre en œuvre leur démarche de prévention des risques professionnels et de gestion de leur environnement.





Mes compétences :

Environnement

Santé au travail

Informatique

Animation de réunions

Veille réglementaire

Formation professionnelle

Conseil juridique