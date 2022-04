Benoit SEGALEN

Responsable d'exploitation de carrière assurant la direction technique depuis plus de 10 ans dans des carrières souterraines et à ciel ouvert.

Maîtrise des outils (engins, installations de concassage, convoyage et criblage) et méthodes de travail à ciel ouvert (terrassement, abattage...) et en souterrain (tunnels, explosifs, aérage..).

Mise en place de méthode WCM sur les 2 carrières. Gestion de projets d'amélioration, de changements techniques notables...

Projet ICPE



Mes compétences :

Amélioration continue

Lean IT