Benoit SILVARES

Plus de 24 ans d'expérience dans les technologies de l'information, dont 5 ans au sein d'un grand groupe international :



• 7 ans comme chef de projet pour des projets d'envergure, essentiellement dans le domaine de l'assurance, la finance, l'immobilier et les caisses de compensation, dans des environnements IT complexes et exigeants.



• 4 ans d’expérience dans de vastes projets de transformation, de changement et de migration, par suite de l’intégration d’une compagnie et de la délocalisation de son infrastructure IT



• 24 ans d'expérience comme analyste-programmeur



Spécialisations :



• Management, leadership, coaching d’équipes, coordination, planification et communication

• Capacité de transformer une vision en une stratégie et d’anticiper les besoins

• Transformation & change management

• Management de projets d'envergure dans des environnements informatiques multiculturels, complexes et orientés résultats

• Capacité de communication et de négociation, stratégie, mise en place de synergies, maîtrise des langues, aptitudes rédactionnelles

• Très bonne compréhension et très grandes capacités d'analyse, résolution rapide de problèmes et solutions ciblées même pour des cas complexes

• Persévérant et faisant preuve d'initiatives lors de situations particulièrement complexes





Mes compétences :

Intranet

Développement

Services

ASP.NET

SQL

VB.NET

Windows

C#

HTML

ASP

TFS

Prince 2 Foundation

Ruby

Ruby on Rails