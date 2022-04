Benoit SINARDET

Formation généraliste d'Ingénierie et de Management à l’École Centrale de Marseille puis spécialisation dans le domaine des Télécommunications, en réalisant un MSc in Telecommunication à l'Université Technique du Danemark (DTU) dans le cadre d'un Double Diplôme.



Expériences dans le déploiement de la fibre optique, backbone optique (SFR) et réseau FTTH (RIP des départements de l'Oise et de l'Aisne)



Spécialités :

- Déploiement Backbone optique

- Déploiement Réseau FTTH

- Modélisation sous ArcGIS



D'un naturel curieux et toujours à la recherche de nouvelles connaissances, compétences et de nouveaux défis, je suis très intéressé par les projets innovants. J' apprécie le travail d'équipe, bien que je sois également capable d'évoluer en autonomie.



Mes compétences :

Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint,...)

Standards EPON, GPON (FTTH)

Télécommunications

Autonomie

Travail d'équipe

NetWorks

Déploiement FTTH

ArGIS