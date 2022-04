Benoit SOMMERLAD

Expérience en restauration et hôtellerie depuis 2002 en France, Belgique, Chine et Malaisie. Spécialisé dans l’ouverture de restaurants, le marketing et la gestion des opérations.



Expertise en développement de concepts et de produits ainsi que de leur gestion tout au long du cycle de vie tant pour la restauration que pour le domaine digital.



Développement et direction des opérations d’une startup informatique à Singapour.



Mes compétences :

ERP

Business development

Branding

Vente

Evénementiel

Gestion de projet

Hôtellerie

Gestion de produit

Marketing opérationnel

Stratégie

Restauration

Développement produit

Management opérationnel