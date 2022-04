Benoît SONNET

Ingénieur Informaticien depuis plus de 25 ans j'ai occupé diverses fonctions : Responsable Informatique au Cabinet du Maire et Secrétariat Général à La Ville de Lyon, Chargé de recrutement, Consultant formateur, Administrateur de Bases de Données, Ingénieur Technico-Commercial (responsable de comptes clients en externalisation de Paye), Développeur Concepteur (Diverses solutions de Gestion, pour diverses activités professionnelles) et Support Niveau 3 (incluant coordination des services, poste relationnel vers lequel je souhaite évoluer pleinement aujourd'hui, si possible...).