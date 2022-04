Benoit ST-JEAN

*Expérience 15ans en développement et commerce international, formation et immigration. Vécu 3 ans Amérique latine (CôneSud,Cuba,Brésil) et Afrique (1an). LANGUES: Fr-Ang-Esp-Port

*SPÉCIALISATION: dévelop durable, énergie, changements climatiques / Secteurs privé et public

*ACTUELLEMENT: responsable - changements climatiques, au Bureau du développement durable du Ministère Économie Innovation et Exportation du Québec

(Nouveau) MÉMOIRE DE MAITRISE en droit international, enfin terminé! Sur la relation entre le nouveau marché réglementé du carbone d'Amérique du Nord, et le développement durable dans les pays en développement. Sommaire 1page (Fra-Eng-Esp) , accessible sur MediaTerre.org au:

< http://www.mediaterre.org/docactu ,YmVzdGplYW4vZG9jcy9tZTc2OW0xLXNvbW1haXJlLTFwYWdlLWZyLWVuZy1lcy0yNmFvdXQxNA==,14.pdf >



FORMATEUR-CONFÉRENCIER. Présentations récentes:

* Présentation et membre d’un panel-expert sur l’énergie et le développement durable. Conférence annuelle du Conseil canadien du droit international, Ottawa, novembre 2014 (présentation programmée).

* «Québec’s Cap and Trade System and Partnership with California trough the Western Climate Initiative». Présentations (en anglais et espagnol) dans la cadre d’une mission de travail en Amazonie brésilienne et de la réunion annuelle du Governors’ Climate and Forest Task Force, Rio Branco (Brésil) et Puerto Maldonado (Pérou), octobre 2013.

* «Plafonnement des émissions GES et participation au plus important marché du carbone règlementé des Amériques», Conf. DD de l’industrie de l’aluminium, Baie Comeau, Qc, nov.2011

* «Marché réglementé du carbone: Forces et faiblesses du Québec; Contraintes et opportunités pour les industries», Conf.Conseil Patronal pr l’Environnement, Montréal, Québec, 2010 et 2011.

* «Immigrer au Québec: pourquoi et comment» données à plusieurs reprises au Brésil (8 villes différentes), en Uruguay, au Paraguay et en Argentine, en portugais et espagnol, 2008





Mes compétences :

Changements climatiques

Climate change

COMMERCE

Derecho Internacional

Desarrollo sostenible

Développement durable

Droit

droit international

Environment

Formation

Internacional

International

sustainable development

Training

Vente

Derecho