J’ai 56 ans et je termine une formation CESI de TSR (Technicien Systèmes et Réseaux) en alternance au CHRU de Nancy.



De formation électronicien et après 27 années passées dans la maintenance informatique : robots de sauvegarde, serveurs et baies de disques pour les sociétés STORAGETEK puis SUN MICROSYSTEMS puis ORACLE, j’ai décidé de réorienter ma carrière dans le cadre d’un PSE.