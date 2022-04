Benoit STIQUE

Travaillant de plus en plus au sein de notre DSI, j'ai eu l'occasion ces dernières années d'occuper divers postes allant d'administrateur système à responsable France RSI.

Au cours de ces divers missions, j'ai découvert de nouveaux aspects de notre métier.

C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui me tourner vers des métiers de gestionnaire ou responsable afin de pouvoir apporter mon expérience et mon expertise.



Mes compétences :

ITIL

Active Directory

Servicedesk

SAP

Suse

Linux Redhat

Microsoft

GLPI

Antivirus

Centreon et Nagios

Essbase

CentOS

Palo Alto

Support technique

Microsoft Office 2010

Netbackup

Cognos

Business Objects

Mantis

Microsoft Exchange 2010

DameWare

Gestion de projet