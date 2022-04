Benoit TABASTE

Bonjour, je suis un cadre diplômé en gestion / sciences politiques ayant œuvé ces 20 dernières années en petites unités de niveau régional dans les milieux consulaires puis patronaux et paritaires pour la défense et la promotion des TPE de proximité. Ma fonction m'a amené autant à côtoyer quotidiennement élus, décideurs politiques et partenaires sociaux que gérer la structure.

La mise en place de l'échelon Nouvelle-Aquitaine de notre organisation a conduit à mon éviction alors même que mes patrons Aquitains m'encensaient. J'aspire à retrouver rapidement un poste en priorité sur Bordeaux ou Bordeaux Métropole dans des fonctions de gestion, représentation politique, études, idéalement en structure / service de petite taille.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Études qualitatives

Développement économique

Gestion administrative

Gestion de projet