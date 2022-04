Benoit TAINE

Après quelques années passées à exercer dans des services généralistes, un peu d'activité syndicale m'ont fait découvrir la planète police. Une expérience enrichissante sur la société et l'être humain.

4 ans dans un service informatique, puis 6 chez les "experts" de la police judiciaire de paris. Un petit détour de 2 ans et demi dans le 93 pour se souvenir du métier sur le terrain et reprendre les joies du management......si si, et volontaire de surcroit.



Maintenant, enquêtes et inspection au sein de la préfecture de police.



Toujours adepte et utilisateur de moto en grosse cylindrée , mais j'apprécie de plus en plus le cuir de ma voiture. L'age certainement qui se fait sentir.



Hop, certains diront que j'ai la bougeotte, à deux ans de la retraite, je continue à me perfectionner et à former des jeunes. A quoi sert l'expérience et le savoir , sinon.

Donc, atterrissage dans le Val-de-Marne, loin des couloirs de la Préfecture de Police où l'on rencontre plus de carriéristes sans expérience, que de personnes connaissant réellement le terrain. C'est ainsi. Donc, management, gestion opérationnelle et gestion du matériel.

2017....retraite.:-) plein de compétences accumulées mais plus d'activité. Un non sens reposant......pour le moment :-)



Mes compétences :

Inspection

Management

Sécurité