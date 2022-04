Benoit TAMISIER

Spécialisé dans la communication éditoriale et le marketing digital, mes formations et mon parcours professionnel m'ont permis d'acquérir des compétences et de l'expérience dans les domaines suivants :

Rechercher et traiter l’information

Rédiger des contenus éditoriaux optimisés pour le web > rédaction web

Définir et gérer un projet éditorial web > définir une ligne éditoriale et mettre en place une stratégie de contenus

Maîtriser les techniques de référencement naturel > stratégie de mots-clés, URL, balises html, linking

Gérer et animer une communauté en ligne > community management, stratégie de contenus, veille thématique, curation de contenus

Logiciels / Outils > Photoshop, CMS Wordpress / Joomla, WooRank, Google Analytics



Retrouvez moi sur Twitter : @BTamisier



