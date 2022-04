Benoît TANOH est journaliste, Consultant Manager associé à Sigma Journalistes conseils, agence de production de contenu et de relations presse, Expert en Communication pour le développement et Rédacteur en chefArray "La vitrine du développement local".



Auparavant, il a été Superviseur pour l’Etude pour le développement de l’Information, Education et Communication (IEC) pour le compte du Groupement EDE (Eau, Environnement, Déchet) & CCA-CY (Cabinet de consultants associe Coffie & Yahaut) dans le cadre du Projet de gestion intégrée du bassin versant du gourou (pgi bvg)-phase d’urgence,





Benoît TANOH, qui a été chef de projet pour la mise en place de la rédaction Internet de Fraternité Matin (fratmat.net, puis fratmat.info, le journal en ligne de Fraternité), avant d’en assumer la rédaction en chef jusqu’en octobre 2010 est diplômé de l'Ecole de Journalisme de Lille (66è promotion).



Titulaire d’un DEA en sociologie, après une maîtrise en sociologie rurale, Benoît TANOH a participé à de nombreux séminaires ou ateliers de renforcement des capacités.



On retiendra notamment celui sur "Nouvelles technologies de la communication, information scientifique et médias" assuré par RFI (Radio France Internationale) et tant d’autres. "Marketing agricole" assuré par le cabinet "Marketgest" de Toulouse, "Vers un développement durable du point de vue de l’environnement en Afrique de l’Ouest" assuré par la Banque Mondiale, "Le traitement de l’information économique" assuré par l’ESJ International de Lille pour la coopération française, "Training Vidéo de présentation professionnelle" de Dale Carnegie assuré par le cabinet MC2000.





Mes compétences :

Versant

Communication