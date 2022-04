Benoît TARIS

AQUITERRA : une entreprise a taille humaine, proche des donneurs d'ordre et des intervenants de la construction, Les activités de l'Entreprise fondée il y a 17 ans s'organisent autour de l'expertise avec les diagnostics géotechnique (G5 CN DO RCD JUD) a hauteur de 50 % de l'activité et le restant à 50% , a la faveur d'investissements matériels depuis 2011, sur les études géotechnique de conception (G2) et de réalisation (G3/G4 étude suivi supervision). Notre bureau d'étude se veut exhaustif et traite des volets hydrogéologique et environnementaux afférents à ses dossiers ou en synergie avec des BET spécialisés.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Environnementale

Risques naturels

Géotechnique