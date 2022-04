Benoit TESSIER

A la suite de mon baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion, mon attirance pour le marketing et la communication me poussent à réaliser un DUT Techniques de Commercialisation.



Passioné de sport et particulièrement de football, je souhaite associer ma passion aux domaines qui m'intéresse.



Pour cela, j'ai décidé d'intégrer l'INSEEC Chambéry des la rentrée prochaine dans le but de réaliser un master spécialisé en management du sport.



Actuellement Vice-President du Bureau des Sports de mon école et en phase de reprise de l'association, nous organisons des activités sportives régulières telles que des sorties running, du fitness ou encore des journées ski.

Un tournoi de laser game a aussi été organisé.



Mes compétences :

Microsoft office

Photoshop

Persévérant

Marketing