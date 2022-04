Benoit TETELIN

Benoit Mallory Tételin (Array ) a débuté dans les équipes de

direction artistique et de décoration avec des réalisateurs comme Sofia

Coppola, Stephen Frears, Woody Allen et Clint Eastwood sur des films

comme Marie Antoinette, Les misérables ou Midnight in Paris.



Il est passé à la mise en scène après avoir suivi des courts d’Art

Dramatique au conservatoire et après avoir été promu meilleur

réalisateur de sa promotion à l’Institut International de l’Image et du Son.

Son premier court métrage Le fil des coups a été présenté dans une

trentaine de festivals internationaux de plus de vingt pays et a reçu cinq

prix du jury.



Il s’est rapidement spécialisé dans la réalisation de programmes

publicitaires. Ces dernières réalisations pour Paco Rabanne, tournées

dans plus de 8 pays, ont cumulées une quinzaine de millions de vues sur

Youtube par an.



Il a également travaillé pour Dior ou pour Christian Louboutin où il a

notamment mis en scène Dita Von Teese, Arielle Dombasle, Mika et Léa

Seydoux...



Mes compétences :

Photographie

Réalisation de films

Réalisation audiovisuelle

Direction artistique

Prise de vue vidéo