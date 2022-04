Benoit THIEBAULT

Mon expérience professionnelle m’a permis d’accumuler de nombreuses compétences dans divers domaines, en particulier lors de mon passage dans les entreprises suivantes :



- CHUBB (ex. ATSE), société spécialisée en détection incendie : Technique.

- Groupe Inéo Suez et Guillot S.A., sociétés d’électricité générale : Gestion de projets (financière et technique), Encadrement, Connaissances générales du bâtiment.

- Stanley Solutions de Sécurité (ex. ADT France), société de sûreté et sécurité : Commerciale.

- Gérance d'entreprise SoraConception, conseil en sûreté et sécurité



A cela, j’associe des qualités humaines, l’écoute, la rigueur, l’organisation, la compétitivité, que je mets en pratique dans mes activités extra-professionnelles (roller de compétition, direction du Comité Régional Course roller, encadrement sportif d’une section d’enfants).



En 2015, je rejoins la société Prosegur : Une nouvelle aventure



Mes compétences :

Organisé, rigoureux et autonome

Ecoute

Empathie, excellent relationnel