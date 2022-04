Mes compétences :

JAVA

PHP

UNIX

C

C++

Shell scripting

XML

X25

Visual Basic

UNIX Free BSD

UML/OMT

Tcl/Tk

TCP/IP

Sun Solaris

SQL

Rational ClearCase

PostgreSQL

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Multicast

Microsoft Windows

Microsoft Visual C/C++

Merise Methodology

Linux Red Hat

Linux Fedora

Linux Debian

JavaScript

IBM OS/2

HTML

Git

GNU

ECLiPSe

CVS

C Programming Language

Assembler

Apache Subversion