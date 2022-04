Benoît Toussaint est administrateur de la société TOBENOTOBE by Filigrane scrl.



Cette agence spécialisée en communication graphique est experte en identité visuelle d'entreprises, en expression événementielle via supports visuels (brochures, catalogues, displays,...).



TOBENOTOBE est opérationnelle dans les secteurs

- Commerciaux : Belgacom télécommunications, BNP-Paribas, SNCB transports, Electrabel, QEOS Geotracking, Mutualités chrétiennes,

- Institutionnels : Commission européenne, Conseil des Architectes d'Europe (ACE-CAE), European Association of Search and Databes Publishing (EASDP), Eco-Innovation Observatory (EIO), Council of European Energy Regulators (CEER), Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre de Recherches agronomiques de Gembloux

- Editoriaux : Exley editions.



TOBENOTBE collabore également avec l'agence de publicité Interbrand Paris.



Benoît Toussaint est chargé de cours au College of Advertising and Design of Brussels (CAD)



Membre de l'Union des designers belges (UDB)



