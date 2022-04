Benoit TOUSSAINT

Actuellement en formation en 2e année de BTS MUC à Beaucouzé, j'évolue au sein du Super U Saint Georges sur loire en tant qu'employé commercial/assistant de manager au rayon BAZAR et plus particulièrement le Bazar à services ( Téléphonie , Photo ciné Son )



J'effectue diverses missions. Les principales étant la gestion du rayon Bazar à services (commandes, assortiment, balisage , mises en rayon , négociations fournisseurs) . Ainsi que la gestion des commandes permanentes des rayons BAZAR (Equipement de la maison, Bricolage, Cuisine , Scolaire ..).



Mon objectif professionnel est de devenir Manager de Rayon grâce à une licence professionnelle (BAC +3) et de finir sur un MASTER pour devenir Chef de Secteur. J'envisage d'évoluer en interne au sein d'une grande distribution, et d'obtenir un poste à responsabilité dans les 5-10 ans à venir.

A long terme, je souhaite devenir Responsable/Directeur de magasin.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Esprit d'équipe

Service client

Gestion de la relation client

Rigueur

Gestion des stocks

Techniques de vente

Flexibilité