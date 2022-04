Benoit TOUTAIN

Mr TOUTAIN Benoît

9 RUE DE LA FALAISE Marié, 2 enfants

78126 AULNAY SUR MAULDRE Né le 22/05/1979 à RENNES

Tel : 0178803625 Fonctionnaire ATG 1

Portable : 0644834409 Indice 368, Catégorie B





FORMATION



1998 : Baccalauréat Général Scientifique option Mécanique Électronique.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Novembre 2012 : Facteur d'Equipe, titulaire quartier lettres et colis à BEYNES PDC

- Responsable d'une équipe composée de 6 Facteurs lettres et colis

-Tuteur d’une factrice en formation



De Mai 2009 à Octobre 2012 : Facteur d'Équipe, titulaire quartier lettres au CHESNAY

- Responsable d'une équipe composée de 6 Facteurs lettres

– Organisation de l'équipe

– Remplacement du facteur qualité

– Remplacement des positions de cabine et des réexpéditions

– Remplacement de facteur d'équipe sur une autre équipe

– Tuteur de nouveaux agents

– Aide et soutien à tous les agents de mon équipe et sur d'autres équipes



De Avril 2002 à Avril 2009 : Facteur APN 1 au Chesnay,

- Responsable Cedex

Organisation de l'équipe

Contrôle des produits livrés

Traitement des fausses directions.



- Titulaire Quartier lettres

– Mise à jour des cahiers de procurations et de tournée

– Vente de PAP



De Octobre 2001 à Mars 2002 : Facteur de cycle APN 1

Distribution tournée lettres

Cycle de 9 tournées comportant des squares ou des rues.



Du 31 Août 2000 à Septembre 2001 : Facteur colis au Chesnay, utilisation SIOTEL



De Mars 1999 au 29 Août 2000 : Agent contractuel en CDI à Rennes au service Cedex puis au CTED

Tri et Manutention et Distribution de tournées colis et lettres.



De Décembre 1998 à Février 1999 : Élève à l'école des Gendarmes Adjoints à Montargis.



De Août 1998 à Novembre 1998 : Agent de Sécurité pour diverses sociétés privées.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Maîtrise SIOTEL et REINET

Stage avec les Chefs d'Équipes et réunion

Vente de produits la Poste ( PAP, Timbres et Colis, PAréexpédier )

Organisation d'une équipe

Sens du contact, sérieux, autonome et adaptabilité.



Divers



Informatique : Word, Excel, Works, Internet.

Notions Anglais et Espagnol.

Titulaire d'un permis B.

Aime la cuisine, le football (niveau club amateur).