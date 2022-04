Benoit TREMBLAIS

Je suis enseignant chercheur à l'Université de Poitiers.

J'enseigne au département Réseaux et Télécommunications (R&T) de l'IUT de Poitiers situé sur le site de Châtellerault.

Matières enseignées :

- Algorithmique

- Programmation Orientée Objet

- Programmation événementielle et réseaux

- Algorithmique avancée

- Programmation Androïd

- Administration système

- Traitement du signal numérique

Responsabilité :

- Responsable de la formation en apprentissage au DUT R&T



Mes travaux de recherche concernent le traitement d'images. Je m'intéresse plus particulièrement aux approches variationnelles, à l'approximation par bases de polynômes orthogonaux et à la géométrie différentielle afin de traiter des données vectorielles telles que les images en couleurs ou plus généralement multi-spectrale, les champs de vecteurs 2d et 3d ainsi que leurs versions dynamiques : séquences d'images en couleurs, séquences d'images multi-spectrales, séquences de champs de vecteurs...

Voici quelques applications de ces travaux théoriques :

- Tomography PIV

- Estimation de mouvements fluides 2d et 3d

- Modélisation de champs de vecteurs 2d et 3d

- Détection de singularités dans les champs de vecteurs

- Détection et reconnaissance de mouvements

- Détection de contour et de lignes de crête/vallée multi-échelles



Mots-clefs : Traitement d'images, analyse multi-échelles, EDP, flot optique, tomographie, singularité, polynômes orthogonaux, multi-spectral



Projets :

- ANR VIVE3D

- Projet Européen AFDAR

- Projet Européen NIOPLEX

- SPOTTER



Par ailleurs, je développe une bibliothèque de traitement d'images écrite en C++ :

- Simple Library for Image Processing (SLIP)

http://www.sic.sp2mi.univ-poitiers.fr/slip/



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Programmation c

Programmation Java

Programmation C++

Script Unix

Matlab

Openoffice

Latex

Signal Processing

Image processing

Imagerie médicale

Images 3D

EDP

Statistiques

Probabilités

Géométrie

Qt4

Opengl

Swing.JSF

AWT

Administration système

Android Google

Mathématiques appliquées

Algorithmique

Virtualisation