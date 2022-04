Benoit TRIMAILLE

EXPERT EN ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE INDUSTRIELLE

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’œuvre

Conduite et montage d’opérations, conseil

• Conseil, Expertise

­ Rapports de due-diligence

­ Expertise technique

­ Étude de faisabilité

­ Évaluation de la performance économique de projets

• Conception et réalisation d’installations industrielles (production d’énergie, valorisation énergétique)

• Études de projet (APS, APD, PRO, études de définition), passation de marchés ou de contrats (publics et privés de travaux), suivi de réalisations (contrôle de l'exécution de marchés de travaux en général et suivi des études procédés en particulier)