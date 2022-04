Benoît TROUILHET

J'ai 20 ans d'expérience dans le négoce international, la promotion de produits et la gestion d'un réseau de distributeurs en BtoB. Mon expérience riche et variée en PME fait d'un moi un généraliste capable de comprendre, d'analyser et de s'adapter à différentes situations. Administration, management, achats, production, audit ... complètent mes solides acquis commerciaux et marketing.

En outre, j'ai une expérience dans l'administration publique européenne.



Mes compétences :

Logiciels MS Office

Logiciel ERP Business Soft

Internet

Logiciel SAP