Benoit TROUSSIER

De 1996 à 2002, toute ma scolarité est liée à l'apprentissage de la maintenance industrielle (BEP, BAC PRO et BTS) optention de mon BTS Maintenance industrielle en 2002.Je suis formé à la maintenance des systèmes mécaniques automatisés et travail quotidiennement dans des domaines techniques tels que l'électrotechnique, la mécanique l'automatisme et l'instrumentation. Jusqu'en 2013, je gérais le quotidien (planning des travaux, commandes, organisations de chantier, maintenances préventive ainsi que dépannages) d'un service maintenance de 6 techniciens. Depuis septembre 2013, je suis responsable de secteur (1/2 calvados et manche) chez VIRIA (exploitation de chauffage). Je gère un service de 13 techniciens, je suis deviseur sur l'ensemble des chaufferies du secteur et suis l'interlocuteur technique de mes clients.



Mes compétences :

Automatisme

Chef d'équipe

Electricité

Energétique

équipe maintenance

Incineration

Maintenance

Mécanique

Methodes

Méthodes de maintenance

Valorisation

Valorisation énergétique