Benoît TURPIN

- Philosophie -

Transformer votre corps intelligemment, contrôler votre esprit et la vie.

C'est la mission que je me suis donné depuis plus de 3 ans.

Mon seul et unique but est de vous donner le meilleur de moi-même, de mon savoir-faire pour vous aider à vous améliorer et à découvrir votre réel potentiel. Pour moi, travailler dure ne signifie pas uniquement soulever des poids, pousser, courir, sauter, tirer... Il s'agit de l'amélioration de soi, de prendre en considération tous les paramètres (famille, boulot, vie quotidienne, pathologies diverses...) auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours. Ainsi, grâce à tout cela je suis devenu un être humain meilleur dans tous les aspects de ma vie.



- Tout d’abord je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous me porter en visitant ma page VIADEO ! -

Habituellement je ne veux pas parler de moi, de ce que j’ai fait et qui je suis je préfère laisser parler mes actions et mes nombreux clients. C’est pourquoi je travaille dur afin d’être disponible pour tous et vous aider intelligemment.



J’espère que tout cela vous a aidé à vous faire une image de moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de me le demander et ce sera naturellement un plaisir pour moi de vous offrir les deux premières séances (sans engagement) afin de vous aider.



Pour votre succès,



Benoît

Votre personal trainer



Mes compétences :

Bien être

Adaptabilité

Sport

Analyser et améliorer les performances

Trigger Point Therapy