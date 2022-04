Benoit VALLÉE

Ingénieur d’étude.

Laboratoire CRRET EAC 7149 (www.vjf.cnrs.fr/spip/crret), José Courty, UPEC



Equipe Métalloprotéinases Matricielles (MMPs) et interactions épithélio-stromales lors de la cicatrisation, l’angiogenèse et l’invasion tumorale, Suzanne Menashi.



Etude de la régulation, du mode d’action et du rôle d’EMMPRIN dans différents modèles biologiques, en particulier dans la cicatrisation et le cancer. Evaluer à des fins thérapeutiques les conséquences de son inhibition.



Mes compétences :

Personne compétente en radioprotection

correspondant hygiène et sécurité