Bonjour, je suis Benoît VALVERDE, dans le milieu de la sécurité depuis plus de 14 ans, dans le groupe SECURITAS depuis plus de 10 ans. Dynamique, rigoureux, sérieux, aimant transmettre mon savoir aux autres, étant toujours à l'écoute afin de pouvoir progresser.



Actuellement Chef de site

Management d'une équipe (15 collaborateurs)

Formation initiale et continue des équipes

Respect modulation et contrôles légaux dans l'élaboration du planning

Suivi qualité prestation

Respect du CCTP et préparation audits



Mes compétences :

Sécurité