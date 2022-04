Benoît VANDEGAAR

Passionné d'informatique et plus précisément de création de sites internet, c'est tout naturellement que je consacre une grande partie de mon énergie à la réalisation de ceux-ci chez Euroconsultance.



- Création de sites internet (CMS Joomla) : Étude, charte graphique, programmation, hébergement, référencement et maintenance.



- Création de sites E-Commerce : Étude, charte graphique, programmation, hébergement, référencement et maintenance.



- Développement d'applications sur mesure



Mes compétences :

Ecommerce

Création site internet

Windev

Joomla

Ebusiness