Benoit VANSCHELLE

Titulaire d'un BTS Électrotechnique, j'ai passé 2 ans à apprendre les règles de l'électricité et ses dangers au cours de ma scolarité.

J'ai intégré une entreprise d'électricité général et de là, j'ai été amené à suivre une formation de technicien bureau d'étude.

J'ai rejoins ensuite, une entreprise de gestion de patrimoine et de construction de bâtiment m'amenant à une formation de chargé d'affaire axé sur le tout corps d'état et je suis resté dans le domaine électrique, grâce au contrat de sous traitance que j'ai pu faire en parallèle, qui me confère aujourd'hui une double compétence.

Votre entreprise est spécialisé dans le domaine des technologies humaines, ce qui pour moi, pourrait être une réelle opportunité.



Mes expériences en qualité de gérant indépendant et coordinateur de chantier, alliées à mes connaissances techniques, me permettent de vous proposer de solide compétences professionnelles ainsi qu'une capacité d'adaptation tant technique que humaine. Esprit d'analyse, réactivité, fiabilité et encadrement sont autant de qualités requises que je serais ravi de mettre à votre disposition.



Mes compétences :

Conducteur de travaux