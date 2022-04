Benoit VANTOUROUT

Chef de projet pour un filiale d’EDF, puis responsable adjoint aux fluides (énergie, eaux, électricité principalement) dans une importante papeterie industrielle, et enfin directeur de production pour Boralex, filiale du groupe Cascades spécialisée dans la production d’énergie renouvelable, je gère des projets énergétiques sous tous leurs aspects depuis plus de 15 ans.

J'ai eu l'opportunité d'évoluer en tant que directeur du développement et des opérations de la branche française d'un fond de développement de projets éoliens en 2011 puis de gérer de grandes installations de production d'énergie en Europe et au Moyen Orient pour le groupe Mitsubishi Corp basé à Londres depuis janvier 2014.



Mes équipes ont su faire aboutir le développement de grands projets d'énergie renouvelable.

Toutes les centrales mises en service fonctionnent dans les meilleures conditions et rencontrent les objectifs de rentabilité que nous avions évalués grâce à une gestion sérieuse et rigoureuse.

Le suivi et la maintenance des actifs, l’information auprès des élus, le sérieux dans le suivi de la sécurité et des aspects environnementaux font qu’une entreprise est reconnue auprès des industriels, des services de l’état et des collectivités locales.



L'avenir énergétique sera composé d'énergies renouvelables intermittentes, de moyens de production de pointes et d'une gestion horaire plus fine de l'équilibre production/consommation. La raison n'est pas idéologique mais économique.





Fields of expertise :

• Project Manager: technical studies, business plan, relations with the french authorities, construction, commissioning and inspection of wind, solar and gas power plants.

• Wind farms (construction, operation and expertise on 90 wind turbines), solar photovoltaic, thermoelectric solar energy, biomass, biogas: yield assessment, design, specifications, business plan, due diligence.

• Operation Manager :

− Operation: remote control and analyses of the performances and availability, trouble shooting, site inspections, monitoring of vibrations…

− Maintenance: long term contract management and/or internal maintenance: stall and pitch wind turbines, with or without gear box (self maintenance on 48 turbines, trouble shooting, stock of spare parts), natural gas cogeneration, coal power plant, high voltage network.

• Trading of energy: gas, electricity, CO2, green certificates.



Mes compétences :

biogaz

Business

Business plan

Direction Projets

DUE

Due Diligence

Energie

Énergie renouvelable

Éolien

Solaire