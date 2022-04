Je m'appelle Benoit Varney,j'ai 30ans,

J'ai une expérience dans le domaine de l'éducation depuis maintenant 10 ans, en particulier l'animation socioculturelle. Je détiens le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport (spécialité animation sociale) depuis 2011. J’ai travaillé dans différentes organisme et institutions: mairie, lycée, école, association d’éducation populaire, ONG.

Je me considère comme une personne organisé, positive qui aime prendre des initiatives. Je suis responsable, autonome et opérationnelle. J’aime travailler en équipe, je m’adapte facilement aux nouveaux rythmes et formes de travail. Je suis créatif et perfectionniste et je m’intéresse particulièrement au sport et à la musique.



J'ai toujours été très sensible au partage et la transmission des valeurs humaines tel que le respect, l’humilité, la solidarité ou encore, la tolérance. C'est pour cela que je suis motivé par la volonté d'engager mes compétences dans une action citoyenne contribuant au développement personnel de chacun. Je vis les choses comme un processus d'apprentissage constant.







Mes compétences :

Coordination de projets

Organisation d'évènements

Encadrement

Sens de l'initiative

Animation d'équipe

Animation de réunions

Autonomie

Education

Médiation

Développement de partenariats