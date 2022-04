Benoit VENIERE

J'ai le plaisir d'accompagner nos prospects et clients dans leur stratégie CRM. Manager d'un chargé de clientèle et d'une commerciale, nous concevons et industrialisons les parcours clients de nos partenaires. Ceci dans le but ultime de pouvoir proposer la bonne offre, au bon moment, sur le bon support... Le rêve de tout marketeur en somme!



Nos solutions CRM s'articulent autour de "1by1" solution de trigger marketing multicanal, permettant:



- La réconciliation du On-line et du Off-line

- Une scénarisation automatique de vos campagnes marketing

- L'accès à une trentaine de triggers prêts à l'emploi

- D'envoyer vos messages sur le canal le plus pertinent

- En priorisant vos campagnes entre elles...

- D'y insérer systématiquement de la recommandation produits

- De proposer en temps réel sur votre site web des recommandations personnalisées



Le trigger marketing qu'est ce que c'est ?:



http://marketing1by1.net/Avis-d-Experts/le-trigger-marketing-arme-ultime-des-marketeurs.html

https://www.youtube.com/watch?v=gJk8QKHuv3Y

http://www.youtube.com/watch?v=chm5hQys6RE



Je suis à votre disposition pour échanger sur ces sujets!



A bientôt,



Benoit



Mes compétences :

Online Marketing

Digital Marketing

Digital Strategy

Web Analytics

E-commerce

Direct Marketing

Web Marketing

Email Marketing

Mobile Marketing

Business developpement

Key account manager

CRM

CRM & E CRM & Social CRM

CRM/ Bases de données

Crm en saas

Négociation

Business intelligence

Marketing

Communication