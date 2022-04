Bonjour,je m'appel Benoît VERDIER, j'ai été à l'école normal jusqu'en troisième en ayant obtenu mon brevet des collèges.Ensuite 3 ans de cap en "INDUSTRIES GRAPHIQUES, section IMPRESSION" au lycée professionel de baggio à Lille.Service millitaire à l'état majore de Lille dans L'IMPRIMERIE de cette caserne où j'ai continué à excercer mon métier:Travaux en Typographie (Cartes de visites avec gauffrage...etc). En têtes de lettres en quadri sur une Presse Ofsset HEIDELBERG 2 couleurs. 15 jours aprés la fin de mon service millitaire que j'ai adoré, je rentre chez HEBDOPRINT Lomme,le 15/12/1994 dans une entreprise très familiale où je rentre directement "Aide conducteur" pendant un an et remarqué de mon bon travail et de mon ambition je monte en tant que Conducteur sur la Rotative Offset GOSS UNIVERSAL 5 groupes blanchet/blanchet, laize 85 cm,pendant 16 ans.Malheureusement vers fin 2011,on apprend la fin de cette belle aventure qui se termina par une liquidation judiciaire le 15 Décembre 2011. Malgrès avoir pris une belle claque, je ne renonce pas à poursuivre et à rechercher une place dans ce métier que j'aime et que je souhaite continuer à exercer, donc je viens de finir une formation de six mois chez AMIGRAF où je m'y suis perfectionné afin d'élargir mes connaissances (impression numérique,offset feuille à feuille 4 couleurs...etc).



Mes compétences :

Exigent

Performant

ponctuel