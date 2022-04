Benoit VERILHAC

Je suis responsable de la maintenance depuis 2012 chez ion beam Services.

au par avant j'ai été technicien de maintenance en salle blanche sur divers type d'équipement et field Services sur implanteurs ionique en Europe et Asie.

Cela fait 16 ans que je suis IBS et c'est une envie de changement qui motive ma recherche aujourd'hui.

Je suis motivé, disponible, j'aime le challenge.



Mes compétences :

Habilité au port de l'ARI

Conception mécanique

Hydraulique industrielle

Habilitation electrique BR, B2, HV2,...

Vide poussé et primaire

Contrôle pneumatique

Électromécanique

Electrotechnique

Electricité

Electronique

Management opérationnel

Gestion des stocks

Gestion de projet