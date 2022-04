Benoit VERNIERE

Ingénieur des Travaux Publics de l'etat et titulaire d'un master en sciences politiques, j'ai développé des compétences en pilotage de projets de transports et d'aménagement urbain. Mon expérience m'a plus largement amené à m'intéresser aux interfaces entre transports et urbanisme .



Après huit ans passés au sein de différentes maîtrises d'ouvrage publique, j'ai décidé d'intégrer le groupe SETEC au sein duquel je travaille notamment sur le développement de nouvelles missions, dans le domaine de l'aménagement.



Ingénieur généraliste, je travaille à articuler les différentes dimensions, techniques, financières et institutionnelles pour construire des projets intégrés.





Mes compétences :

Transport

Urbanisme

Innovation