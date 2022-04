Benoit VIDALIE

DSPACE France est la filiale française du groupe allemand dSPACE. Implanté mondialement, dSPACE est à l’écoute du marché à l’échelle mondial et prend part aux évolutions capitales du monde de la mécatronique.

En tant que directeur France de dSPACE France, ma volonté est d’amener nos futurs clients à la pointe de la technologie grâce à nos solutions logicielles et matérielles. Responsable d’une équipe de collaborateurs expérimentés, dSPACE France a les capacités de vous conseiller, de vous accompagner et de faire avancer plus vite vos projets en développement de logiciels embarqués.

Comme de nombreux ingénieurs travaillant dans les domaines de l’automobile, l’aéronautique, l’éducation et la recherche ou l’énergie, faites-nous confiance !





Mes compétences :

Prototypage rapide temps réel

Validation virtuelle

Architecture système

Test Hardware-In-the-Loop

Génération automatique de code optimisé

Systèmes embarqués

Gestion centralisée de données en MBD

Services d'ingénierie

Systèmes d'aide à la conduite - ADAS