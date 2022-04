Benoit VIET

Indépendant depuis 2005, basé dans la Vallée de l’Eure à 45mn de Paris. Professionnel de la communication je conçois des solutions de communication visuelle dans le domaine de l'imprimé, et de la conception d’interface web.

Mes connaissances reposent sur la typographie, l'usage des signes et des images, l'art de la mise en page, je tiens compte des différentes contraintes spécifiques de chaque support envisagé (papier, internet, multimédia…)

J’interviens en tant que directeur artistique, interface entre le client et les différents exécutants possible (programmeurs, imprimeurs...), sur différents projets de communication.



Mes compétences :

Conception

Créatif

Montage

Pao

Conseil

Graphisme

Graphiste

Communication

Dessin

Réalisation