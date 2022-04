Chargé du Suivi des écoles familiales agricoles de la région ouest de Côte d'Ivoire.Techn Sup Agriculture Tropicale et élève en Année de DESS en Gestion des Micros Entreprises.Dynamique,chaleureux.Style cool non fumeur.



Mes compétences :

Conception

Conception de projets

Esprit d'équipe

Productions animales